نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل المصري لمباراة الهلال الليبي بالدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة - السابعة بتوقيت بنغازي - على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي ، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد ، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف، خالد الغندور، حسين فيصل، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.



ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل لبعض مباريات البطولة.