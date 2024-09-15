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أحمد جودة - القاهرة - صرح جمال الغندور الخبير التحكيمي أن التحكيم المصري لم يستفيد شىء خلال السنوات الماضية رغم الاستعانة بخبراء أجانب فى رئاسة لجنة الحكام.

جمال الغندور: التحكيم المصرى لم يستفيد من الاجانب في رئاسة لجنة الحكام

وقال جمال الغندور خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على مواجات 93.7 قائلا "التحكيم المصري لم يستفيد أي شيء خلال السنوات الماضية، على الرغم من الاستعانة بخبراء أجانب فى رئاسة لجنة الحكام".

وأردف: "أفضل عدم حديث الحكام في الإعلام، ولكن هناك بعض الأوقات تحتاج إلى توضيح بعض الأمور ".