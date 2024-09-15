انت الأن تتابع خبر الهلال يهزم الرياض ويواصل صدارته للدوري السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز فريق الهلال على نظيره الرياض، بنتيجة 3-0، في المواجهة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.



والتقي الهلال والرياض، في الجولة الثالثة من عمر مباريات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024-2025.

وسجل هدف الهلال الأول، القائد سالم الدوسري في الدقيقة 53 بعدما تلقى تمريرة من زميله سافيتش، داخل منطقة الجزاء سددها من فوق الحارس لتسكن الشباك.



وأضاف الهدف الثاني للهلال، المهاجم الصربي ميتروفيتش، في الدقيقة 80 بتسديدة بشكل مميز من داخل منطقة الجزاء.



واختتم ثلاثية الهلال، ميتروفيتش بهدفه الثاني في المباراة، في الدقيقة 90+10، من تسديدة بلمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سالم الدوسري .