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أحمد جودة - القاهرة - هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، إعلاميين قناة الزمالك بعد هجومهم عليه بشأن أزمة فشل صفقة اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، في الانتقالات الصيفية الجارية.

عبدالناصر زيدان: "إعلاميين الزمالك بيشتموني عشان ياكلوا عيش ومش عارف إيه السبب"

وقال زيدان، خلال تصريحاته ببرنامج "الحكم" والمذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن هناك هجوم ممنهج ضدي بعد تصريحات بشأن صفقة أرون بوبيندزا.

وأضاف، كل المؤشرات كانت تدلي بأن اللاعب لن يأتي للزمالك، بناءا على تاريخه مع كل الأندية الذي شارك معهم.

وأكمل، الجميع داخل الزمالك يهاجمني و"بياكلوا عيش" من ورائي، لكن الحقيقة أن كل تصريحاتي بشأن هذا الأمر حدثت بالفعل واللاعب لم يأتي.