بيراميدز يتلقى إخطار رسميا من «كاف» عقب نهاية مباراة الجيش الرواندي

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى مسؤولو، نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وذلك عقب نهاية مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي في ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقبل نادي بيراميدز إشعارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

من المحدد أن تقام المباراة في التاسعة مساء يوم السبت 21 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في كيجالي بالتعادل 1-1.

سيدير المباراة طاقم حكام من تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، ويُعَاونُه بوجولا عيسى كمساعد أول، وموسى حافظ كمساعد ثاني، وعبد الكريم عثمان كحكم رابع.

كما سيقوم مأمون بشارة من السودان بمراقبة المباراة، بينما سيقوم مانويل كانيدو من أنجولا بمراقبة أداء الحكام.