نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع السنغالي الشاب سيدي نداي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ناادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن توقيع عقد رسمي مع اللاعب السنغالي الشاب سيدي نداي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر فيه اللاعب وعلق "يبدو أن هناك زئير أسد يدوي في العاصمة، سيدي نداي زملكاوي.

وجاؤ تعاقد نادي الزمالك مه المهاجم السنغالي، البالغ من العمر 19 عامًا، تم ترشيحه للجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي وافق على التعاقد معه.

وقد وقع النادي عقدًا مع اللاعب يمتد لأربعة مواسم، وسيسجل نداي في قائمة اللاعبين تحت السن نظرًا لولادته في عام 2005.

الصفقة لن تشمل أي تكاليف مالية إضافية على خزينة النادي، حيث سيتحمل الزمالك فقط راتب اللاعب.