نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل داني أولمو: اللاعب اختار برشلونة على حساب 4 أندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أندي بارا، وكيل أعمال داني أولمو، عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات برشلونة لضم اللاعب الإسباني خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

وأوضح أن إدارة النادي الكتالوني طمأنته بأن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي ستُحل خلال أشهر.

وأوضح بارا قائلًا: "رغم أن داني كان لديه 3 أو 4 عروض من أندية كبيرة، إلا أنه كان يفضل الانتقال إلى برشلونة.

وضغطت بشدة لإتمام الصفقة وتحدثت مع إدارة النادي، وذكروا لي أنهم يتوقعون تحقيق إيرادات بقيمة 1.1 مليار يورو."

وأضاف: "أبلغوني أن النادي نجح في تقليص النفقات، وأن الإيرادات ستزداد قريبًا.

وخلال 24 شهرًا، ستُحل جميع القضايا، بما في ذلك مشروع ملعب كامب نو الجديد، الذي سيعزز الإيرادات من خلال الرعاة وتذاكر VIP والاستضافات."