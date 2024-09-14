نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب برشلونة رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أندي بارا، وكيل أعمال مكاييل فاي، أن مانشستر يونايتد سعى للتعاقد مع اللاعب السنغالي الصيف الماضي، لكن فاي رفض الانضمام إلى "الشياطين الحمر" مفضلًا الانتقال إلى رين الفرنسي.

وقال بارا: "مانشستر يونايتد كان من بين الأندية المهتمة بميكايل فاي، لكنه لم يفضل هذا الخيار.

لم يكن ليلعب أساسيًا مع الفريق، ولم يرغب في أن يكون بديلًا في النادي الإنجليزي، حيث لم يكن سيحظى بفرصة للتطور."

وأضاف بارا: "ميكايل كان يبحث عن فرصة ليتطور ويشارك بشكل منتظم، وهو ما لم يكن متاحًا في مانشستر يونايتد أو برشلونة في ذلك الوقت.

واختتم:" انتقل إلى رين لأنه رأى فيها البيئة الأنسب لتحقيق أهدافه الكروية وتطوير مستواه بشكل أفضل."