نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يشيد بأداء لاعبي برينتفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي 2-1 على برينتفورد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بلاعبي الفريق المنافس.

وأوضح جوارديولا: “إنهم يمتازون بالضغط العالي والكرات الطويلة، ويتميزون بكفاءة في الكرات الثابتة، كما يدافعون بعمق لكنهم ينطلقون بسرعة في المرتدات.”

وأضاف: “في السابق، كانوا يعتمدون على الكرات الطويلة نحو توني، ولكن الآن يعتمدون على كرات قصيرة وسريعة.

وتابع:" كل كرة ثابتة تشكل تهديدًا، بما في ذلك الضربات الحرة وتحركاتهم في الثلث الأخير من الملعب.

وزاد:" هذه الأساليب تعكس جودة التدريب الذي يتلقونه، ويظهر أن لديهم مدربًا متميزًا.”

جوارديولا لم يكتفِ بالثناء على مهارات اللاعبين، بل أعرب أيضًا عن تقديره للتطور التكتيكي الذي أظهره برينتفورد تحت قيادة مدربهم.

وصف غوارديولا فريق برينتفورد بأنه خصم صعب بفضل تكتيكاته الذكية وتحركاته المنظمة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس العمل الجاد والتخطيط الذي يبذله المدرب في التحضير للمباريات.

يبرز تعليقه الجهود الكبيرة التي يقوم بها برينتفورد في تحسين أدائهم وجعلهم فريقًا يشكل تحديًا حقيقيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.