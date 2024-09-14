بايرن ميونخ يقسو على هولشتاين كيل بسداسية تاريخية بالدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في تحقيق فوزًا تاريخيًا على نظيره هولشتاين كيل بسداسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الألماني لموسم 2024/2025.

بايرن ميونخ يقسو على هولشتاين كيل بسداسية

وتمكن جمال موسيالا من أفتتاح التسجيل لدى بايرن ميونخ في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من هاري كين.

وسجل هاري كين هاتريك في مواجهة الليلة أمام مضيفه هولشتاين كيل في الدقائق 7، 43، 90 من عمر المباراة.

وسجل مايكل أوليز المنتقل حديثا إلى صفوف البفاري في تسجيل هدف بايرن ميونخ الخامس في اللقاء عند الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

بينما سجل نيكولاي ربمبرج لاعب وسط هولشتاين كيل هدف البايرن الثالث في اللقاء بالخطأ في مرماه.

وجاء هدف صاحب الأرض الوحيد في اللقاء، عن طريق ارمين جيجوفيتش لاعب وسط فريق هولشتاين كيل عند الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز يتصدر بايرن ميونيخ جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بعدما حقق فريق بايرن ميونيخ العلامة الكاملة خلال الثلاث مباريات المنقضية بالدوري الألماني.