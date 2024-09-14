نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يخطط للتعاقد مع ألفونسو ديفيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد حدد موعد التعاقد مع الدولي الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ الألماني.

من المتوقع أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مع النادي البافاري في صيف عام 2025، وقد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع ديفيز خلال فترة الانتقالات الشهرية المقبلة، على أن ينضم إلى صفوف الفريق الملكي في الصيف المقبل.

وكان ديفيز قد خاض 42 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات خلال موسم 2023-24، وسجل 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

كما ذكرت التقارير أن ريال مدريد يركز على تعزيز صفوفه بلاعبين ذوي جودة عالية استعدادًا للموسم المقبل، وقد اعتبر ديفيز خيارًا مثاليًا بسبب أدائه المتميز مع بايرن ميونخ.

من المتوقع، أن يسهم ديفيز في تعزيز الدفاع الأيسر للفريق الملكي بفضل سرعته ومهاراته الفنية العالية، مما يجعله إضافة قوية لمجموعة اللاعبين في النادي.