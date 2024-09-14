هدف "ويسا" ليس بينها.. قائمة أسرع 15 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - سجل يوان ويسا لاعب فريق برينتفورد أسرع هدف في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2024 – 2025 في شباك مانشستر سيتي خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وجاء هدف ويسا في شباك مانشستر سيتي بعد 22 ثانية فقط من إنطلاق المباراة ليدخل تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث أصبح أسرع هدف يسكن شباك حامل اللقب في التاريخ وفقًا لشبكة "أوبتا".

كما أفادت شبكة الإحصائيات العالمية أن هذا أسرع هدف يستقبله فريق مانشستر سيتي على ملعبه في بطولة الدوري الإنجليزي أيضًا.

ولكن المثير أن هدف يوان ويسا لم يدخل قائمة أسرع 15 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ إنطلاق المسابقة.

أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

شين لونج (7.69 ثانية)

واتفورد ضد ساوثهامبتون، 23 أبريل 2019

فيليب بيلينج (9.11 ثانية)

آرسنال ضد بورنموث، 4 مارس 2023

ليدلي كينج (9.82 ثانية)

برادفورد سيتي ضد توتنهام هوتسبير، 9 ديسمبر 2000

آلان شيرر (10.52 ثانية)

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي، 18 يناير 2003

كريستيان إريكسن (10.54 ثانية)

توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد، 31 يناير 2018

مارك فيدوكا (11.90 ثانية)

تشارلتون أثليتيك ضد ليدز يونايتد، 17 مارس 2001

دوايت يورك (12.16 ثانية)

كوفنتري سيتي ضد أستون فيلا، 30 سبتمبر 1995

كريس ساتون (12.94 ثانية)

إيفرتون ضد بلاكبيرن روفرز، 1 أبريل 1995

كيفن نولان (13.48 ثانية)

بلاكبيرن روفرز ضد بولتون واندررز، 10 يناير 2004

جيمس بيتي (13.52 ثانية)

تشيلسي ضد ساوثهامبتون، 28 أغسطس 2004

أسمير بيجوفيتش (13.64 ثانية)

ستوك سيتي ضد ساوثهامبتون، 2 نوفمبر 2013

جاي رودريجيز (13.68 ثانية)

ساوثهامبتون ضد تشيلسي، 1 ديسمبر 2013

خيسوس نافاس (13.76 ثانية)

مانشستر سيتي ضد توتنهام، 24 نوفمبر 2013

نابي كيتا (15.20 ثانية)

ليفربول ضد هدرسفيلد تاون، 26 أبريل 2019

جاي رودريجيز (15.80 ثانية)

بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد، 2 ديسمبر 2023