نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند يواصل كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي بعد ثنائيته أمام برينتفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل المزيد من الأرقام القياسية وذلك بعد مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام برينتفورد.

وحقق أصحاب القمصان السماوية فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة استطاع السيتي العودة بالنتيجة برعاية النرويجي.

أرقام قياسية بالجملة لـ هالاند

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لرصيد 9 أهداف في 4 جولات فقط، إضافة لوجوده على صدارة الدوري الإنجليزي.

وهز صاحب 24 عاما، الشباك في كافة الجولات، حيث سجا تشيلسي بهدف وحيد، و هاتريك في جولتين متتاليتين، وثنائية في مباراة اليوم.

وحتى الان يبتعد النرويجي عن أقرب ملاحقيه في صدارة الهدافين بفارق 6 نقاط.