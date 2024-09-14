نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مباراة اليوم.. إيدرسون يقترب من الوصول إلى رقم قياسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الحارس البرازيلي إيدرسون مورايش، حارس مرمى فريق مانشستر سيتس من تحقيق إنجازًا مميزًا رفقة السكاي سيتي، بتقديمه تمريرة حاسمة للهدف الثاني في المباراة ضد برينتفورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك، أصبح إيدرسون ثاني أكثر حراس المرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي من حيث صناعة الأهداف، حيث قدم 4 تمريرات حاسمة، متفوقًا على جميع الحراس ما عدا بول روبنسون الذي يتصدر القائمة بـ5 تمريرات حاسمة.

إلى جانب هذا الإنجاز، يعكس أداء إيدرسون تطورًا ملحوظًا في دور الحراس ضمن الفرق الكبيرة، حيث لم يعد يقتصر دورهم على التصدي للكرات فقط، بل أصبحوا جزءًا أساسيًا في بناء الهجمات وتقديم التمريرات الحاسمة.

هذا التحول يعكس تغييرًا في فلسفة اللعب ويبرز أهمية الحارس كمساهم فعال في الخطط الهجومية للفريق.