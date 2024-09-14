ثنائية هالاند تقود مانشستر سيتي للاستفاقة من كمين برينتفورد المفاجئ

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونظيره برينتفورد في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند يقود مانشستر سيتي للتقدم على برينتفورد

واستطاع فريق مانشستر سيتي أن ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف أمام نظيره برينتفورد في المباراة المقامة على أرضية ملعب استاد الاتحاد.

افتتح التهديف ويسا يوان في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول لصالح برينتفورد، إلا أن إيرلينج هالاند استطاع أن يسجل هدف التعادل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 19 من صناعة كيفين دي بروين.

ونجح إيرلينج هالاند في إحراز الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 32 من صناعة إيديرسون لينتهي الشوط الأول بتقدم السماوي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل مانشستر سيتي حتى الآن المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.