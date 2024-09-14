نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يفكر في الاستغناء عن خدمات لاعبه خلال الصيف القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، غن تفكير مسؤولي فريق يوفنتوس الإيطالي في الاستغناء عن خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي القادم.

أفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بأن نادي يوفنتوس قد يدرس بيع نجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش في صيف 2025، بسبب الوضع التعاقدي الحالي.

ينتهي عقد فلاهوفيتش في عام 2026، لكن عدم التوصل إلى اتفاق لتجديده قد يضطر النادي إلى بيعه، لتفادي تكرار سيناريو "قضية كييزا". كانت هذه القضية تتعلق ببيع كييزا إلى ليفربول بأسعار منخفضة بسبب اقتراب نهاية عقده مع يوفنتوس.

تسعى إدارة يوفنتوس، من خلال التفكير في بيع فلاهوفيتش مبكرًا، إلى تجنب خسائر مالية كبيرة وضمان تحقيق أقصى استفادة من عملية الانتقال.

بيع اللاعب قبل دخول السنة الأخيرة من عقده قد يوفر للنادي فرصة للحصول على قيمة أعلى من السوق ويعزز قدرته على إعادة استثمار الأموال في تعزيز الفريق.

هذا القرار يعكس الاستراتيجية الحذرة التي يتبعها النادي لضمان استمرارية نجاحه المالي والفني.