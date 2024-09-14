نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مجدي: نجحنا في الخروج بنتيجة إيجابية في بداية المشوار الأفريقي.. وهدفنا المحافظة على اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد مجدي المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رضاه التام عن نتيجة مباراة فريقه أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية، والتي فاز فيها أبناء ميت عقبة بهدف دون رد.

ماذا قال أحمد مجدي بعد مباراة الشرطة الكيني؟

وقال أحمد مجدي في تصريحات عقب اللقاء:" مستوى الشرطة الكيني لم يفاجئنا لأننا تابعنا الفريق جيدًا، ونعلم إمكانيات لاعبي المنافس، ونجحنا في الخروج بنتيجة إيجابية في بداية المشوار الأفريقي وحققنا الهدف المطلوب".

وتابع قائلًا:" أمر جيد أن نحقق الفوز خارج الديار لا سيما وأنها المباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد".

وأوضح المدرب العام أن الفريق حقق نتيجة إيجابية في ظل الظروف الجوية الصعبة، وشدد على أن سيف الجزيري وناصر ماهر قدما المطلوب منهما في الشوط الأول قبل استبدالهما في بداية الشوط الثاني، مضيفًا أن الجهاز الفني دفع بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي للاستحواذ على الكرة بصورة أكبر.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقطع الأبيض خطوة نحو التأهل لدور المجموعات قبل مباراة العودة المقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.