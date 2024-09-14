نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف السعيد.. الزمالك يتغلب على الشرطة الكيني ويقترب من التأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق الشرطة الكيني، بنتيجة هدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت، على ملعب ستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح عبدالله السعيد في إحراز هدف الفوز للزمالك، في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بتسديدة قوية سكنت شباك بطل كينيا، بعد صناعة من زيزو.



وحاول لاعبي القلعة البيضاء في الضغط للسيطرة على مجريات الشوط الثاني، وإحراز المزيد من الأهداف ولكن دون جدوى.



ويسعى الفارس الأبيض حامل اللقب لتقديم أداء جيد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مع وجود اللاعبين أصحاب الخبرات والصفقات الجديدة، للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد التتويج به الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.



ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الفريقين باستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري.