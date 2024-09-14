بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاوي.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

