مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين في الشوط الأول أمام ساوثهامبتون

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لاشيء، على ساوثامبتون في المواجهة التي تقام حاليا في الدوري الانجليزي ضمن الجولة الرابعة.

ونجح في الشوط الأول لاعبي فريق مانشستر يونايتد، في الاستحواذ والسيطرة على مجريات المباراة ضد منافسه ساوثامتبوم، واستطاع يونايتد إحراز هدفين خلال الشوط.

واحرز الأهداف كلا من ماتايس دي اليخت في الدقيقة الـ35، كما نجح اللاعب ماركوس راشفورد في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة الـ41.

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

خط الوسط: كوبي ماينو – برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: أماد ديالو – جوشوا زيركيسي – ماركوس راشفورد.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة وهو في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل ساوثامبتون المركز الـ 19 دون رصيد من النقاط.

