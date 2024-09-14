نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير حملة لابورتا يشن هجوما ناريا على نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن لويس كاراسكو، مدير حملة خوان لابورتا الانتخابية، هجومًا شرسًا، على الهولندي فرينكي دي يونج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وقال كاراسكو في تصريحات صحفية:"الالتزام والاحترام والجهد والتكامل، هذه هي القيم الأربع التي اخترناها لتحديد وتصوير ما يمثله نادي برشلونة في أعين العالم، فعلنا ذلك في إطار الحملة الوحيدة التي قمنا بها للنادي منذ أن كان لابورتا رئيسًا للكيان".

وأضاف:" اليوم تتبادر الحملة وقيمها إلى ذهني عندما أقرأ أن لاعبنا فرينكي دي يونج غائبٌ منذ خمسة أشهر بسبب التواء وأنه على الرغم من توصية الخدمات الطبية للنادي فإن الهولندي يرفض الخضوع لعملية جراحية".

وتابع:" سألت نفسي دون أن أرغب في ذلك حول ما إذا كان الهولندي بموقفه مخلصًا للقيم التي تمجد نادينا".

وأوضح:"أشعر اليوم بخيبة أمل أكبر ويجب أن أعترف بأن رؤيتي الشخصية للاعب تتدهور ببطء وثبات، ربما يكون السبب في ذلك هو أنه جاء مع صيت كبير، ربما بسبب التشابه في الأسلوب والجسد مع مرجعنا الكبير يوهان كرويف، ربما لأناقة حركاته وتميز تواجده في الملعب.. لا أعرف!".

وأردف:"ست سنوات من الانتظار، وستة مواسم لا نهاية لها بين الشكوك، والتي تبين فيها أن مساهمته فيها كانت تقريبًا هادئة، وبالتأكيد أقل بكثير مما كان يظنه أكثر المشجعين تشاؤمًا".

واختتم تصريحات قائلًا:"أعلم أن هناك غضبًا من جانب اللاعب تجاه النادي وهذا ليس عدلًا، صحيح أن برشلونة استمع لبعض العروض الخارجية له دون تحديد أي شيء ولكن، مثلما كان برشلونة مهتمًا بضمه عندما كان مع أياكس وبدا ذلك رائعًا، ألا يمكنهم فعل ذلك الآن من أجل انتقاله إذا كان ذلك يناسب مصالح الطرفين؟ هذا هو قانون السوق، أيها الأصدقاء، وهو قانون مؤكد، لكنه في بعض الأحيان، عنيد. وإذا كان جيدًا في اتجاه واحد، فلا يمكن أن تعتبره قبيحًا في الاتجاه المعاكس!".