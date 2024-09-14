نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد سوسييداد قبل مباراة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" تاريخ مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مع نظيره ريال سوسييداد، قبل المباراة التي ستقام بينهما مساء اليوم السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسييداد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد سوسييداد

والتقى فريق ريال مدريد مع نظيره ريال سوسييداد، في بطولة الدوري الإسباني في 175 مباراة، حقق خلالها الفريق الملكي الفوز في 96 منهم، بينما فاز سوسييداد في 37 لقاء، وحسم التعادل بينهما 42 مواجهة.

كما سجل ريال مدريد في شباك سوسييداد 359 هدفًا؛ بينما استقبل الفريق الملكي 217 هدفًا.

والجدير بالذكر أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هن الهداف التاريخي لمباريات ريال مدريد ضد سوسييداد في الدوري الإسباني برصيد 15 هدفًا متساويا مع سانتيلانا.

