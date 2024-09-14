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أحمد جودة - القاهرة - مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست Liverpool vs Nottingham Forest اليوم.. القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز 2024.. يشهد ملعب أنفيلد الأسطوري مساء اليوم السبت مواجهة نارية تجمع بين عملاق الكرة الإنجليزية ليفربول ونادي نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتطلع الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح إلى مواصلة عروضهم القوية والحفاظ على سلسلة انتصاراتهم، بينما يسعى نوتنجهام فورست لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

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مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل ليفربول هذه المباراة وهو في حالة معنوية عالية بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في بداية الموسم، مما يؤكد عودة الفريق إلى مستواه المعهود. يتوقع أن يعتمد المدرب أرني سلوت على تشكيلة قوية تضم نخبة من النجوم، وعلى رأسهم محمد صلاح الذي يقدم أداءً استثنائيًا هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف بالفعل. يسعى الفرعون المصري إلى مواصلة تألقه وتسجيل هدفه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب في ليفربول من قبل.

من جهة أخرى، يأمل نوتنجهام فورست في تحقيق مفاجأة وإحراج ليفربول على أرضه. الفريق الضيف يقدم مستوى جيدًا هذا الموسم، وقد نجح في تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته السابقة. ومع ذلك، فإن مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد ستكون اختبارًا صعبًا للغاية.

تعتبر هذه المباراة فرصة مهمة لكلا الفريقين. بالنسبة لليفربول، فإن الفوز سيقربه من صدارة الدوري الإنجليزي، بينما بالنسبة لنوتنجهام فورست، فإن تحقيق نتيجة إيجابية سيعزز من ثقته بنفسه ويدفعه لتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

على أحر من الجمر ينتظر عشاق كرة القدم موعد انطلاق مباراة القمة بين ليفربول ونوتنجهام فورست، والتي ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءً اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد. هذه المواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى الريدز لمواصلة مسيرته الناجحة والحفاظ على صدارته للدوري، بينما يأمل نوتنجهام فورست في تحقيق مفاجأة وإحراج ليفربول على أرضه.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

ستشهد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست تغطية إعلامية واسعة، حيث ستكون متاحة لملايين المشاهدين حول العالم. وستقوم شبكة قنوات beIN Sports ببث اللقاء حصريًا على قناة beIN Sports HD 1، مما يتيح لعشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متابعة المباراة بجودة عالية وبالتعليق العربي.

تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام المتوقع في الدوري الإنجليزي



ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي، ليكون على النحو التالي:

حراسة المرمى أليسون بيكر خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد- إبراهيما كوناتيه- فيرجيل فان دايك- أندي روبرتسون خط الوسط دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافينبيرش خط الهجوم محمد صلاح- ديوجو جوتا- لويس دياز

أهداف محمد صلاح مع ليفربول

يستمر محمد صلاح في كتابة التاريخ مع ليفربول، حيث يقدم مستويات رائعة منذ بداية الموسم. النجم المصري سجل 3 أهداف وصنع 3 أخرى في أول ثلاث مباريات، ويسعى لمواصلة تألقه في مواجهة نوتنجهام فورست.