نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الرياض المتوقع أمام الهلال في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره الرياض مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.



موعد مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال والرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيلة الرياض المتوقعة لمواجهة الهلال في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ميلان بورجان.

خط الدفاع: عبد الإله الخبيري وأحمد عسيري ومرزوق التمباكي وحسين النويقي.

خط الوسط: لوكاس كال وأنطونيو توزي وإبراهيم بايش.

خط الهجوم: فايز سليماني ونواف العبد ومحمد كوناتي.



القناة الناقلة لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي

وتتولى شبكة قنوات SSC إذاعة مباراة الهلال والرياض، التي تمتلك حقوق إذاعة المباراة بشكل حصري.

