نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفتح ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الفتح والاتفاق في الدوري السعودي

وتنطلق أحداث مباراة الفتح والاتفاق عل ملعب نادي الفتح حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الفتح والاتفاق في الدوري السعودي

وتذاع مباراة الفتح والاتفاق في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، بشكل حصري عبر قنوات ssc.