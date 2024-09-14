نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشرطة الكيني المقرر لها في الثالثة عصر اليوم السبت باستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.