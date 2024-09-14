نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك قبل مباراة الشرطة الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين، صباح اليوم السبت بمقر فندق إقامة البعثة بالعاصمة الكينية نيروبي، قبل مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محاضرة فنية للاعبي الزمالك

ومنح المدير الفني تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين خلال المحاضرة الفنية التي أقيمت بفندق الإقامة، وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.