موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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رياض - احمد صلاح - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت، علي نظيره فريق الجيش الرواندي، في المباراة التي تقام علي ملعب “أماهورو”، بالعاصمة كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز والجيش الرواندي اليوم السبت 14 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتنقل قنااة أون تايم سبورتس 1 مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

معلق مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا