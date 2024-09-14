انت الأن تتابع خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الشرطة الكيني.. رحلة في عقل جومي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أستقر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الشرطة الكيني عصر اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك

أمام الشرطة الكيني اليوم السبت 14 سبتمبر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

فيما يفكر جوميز أمام الشرطة الكيني؟

من المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك نفس الأسماء التي أعتمد عليها جوميز في الموسم الماضي، بخلاف تغيير وحيد مرتقب.

حيث من المتوقع أن يشهد التشكيل الدفع باللاعب أحمد محمود العائد من الإعارة في مركز الظهير الأيمن، وذلك لترحيل اللاعب عمر جابر والدفع به في مركز الظهير الأيسر.

حيث يعاني فريق الزمالك بعدم وجود ظهير أيسر نظرا لعدم قيد صفقاته الجديدة في هذا الدور، وبالتالي لن يستفيد منهم إلا في دور المجموعات.

كما سيشهد تشكيل الزمالك الدفع بالثلاثي الهجومي مكون من زيزو ومصطفي شلبي والجزيري

، ليكون التشكيل المتوقع كالتالي: