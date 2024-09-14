نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب تشيلسي يمدح فريقه ويصف سانشو بـ "اللاعب المثالي" ويكشف سر غياب بالمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه الفريق، مؤكدا أن البلوز يسير في الطريق الصحيح للعودة مرة أخري إلي منصات التتويج.

إنزو ماريسكا: تشيلسي أحد أفضل الأندية في العالم

وقال الإيطالي إنزو ماريسكا في تصريحات صحفية، صباح اليوم السبت، "كنت أحب الفريق والآن أحب النادي".

وأضاف مدرب تشيلسي "إنه أحد أفضل الأندية في العالم وأنا سعيد بما نقوم به".

وواصل ماريسكا حديثه، قائلًا "سبب غياب كول بالمر وروميو لافيا وويس فوفانا عن تشكيلة دوري المؤتمرات هو أننا نحاول الحماية، هم،كول لائق، إنه بخير".

وعن الوافد الجديد جادون سانشو المنضم إلي صفوف البلوز قادما من مانشستر يونايتد، قال إنزو ماريسكا "لا أعتبر سانشو خطرًا خارج الملعب، مهما حدث مع إريك تن هاج... ليس لدي أي فكرة، "لا يمكنني الحكم على اللاعب إلا من خلال الأسابيع التي قضاها معنا، لقد كان مثاليًا".

ويحل تشيلسي ضيفا ثقيلا علي بورنموث، اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من يطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".