نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب أنويتا، مباراة قوية تجمع بين فريقي ريال مدريد وسوسيداد، مساء اليوم السبت الموافق الرابع عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي، موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والتي تحظى على اهتمام الجمهور في كل مكان.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الملكي وريال سوسيداد في الجولة الخامسة من الليجا، وذلك في تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني

وتنقل مباراة ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.