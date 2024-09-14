نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس سبب فشل صفقة بوبيندزا مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد حبشي وكيل اللاعبين، عن تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك، مع المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، الذي أعلن خلال الساعات القليلة الماضية عن انتقاله إلى صفوف فريق رابيد بوخارست الروماني، على الرغم من وصول بطاقته الدولية للقلعة البيضاء.



وقال محمد حبشي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على قناة بي سي مصر2: " في بداية شهر أغسطس الماضي فسخ اللاعب تعاقده مع نادي سينسيناتي الأمريكي، وقمت بالتواصل معه لرغبته في العودة للشرق الأوسط مجددًا".



وتابع: "تحصلنا على عرض من أحد الأندية السعودية لكن الأمر لم يتم، ثم تحدثنا عن إمكانية انضمام بوبيندزا إلى نادي الزمالك، رغم راتبه الكبير، وتوصلنا لاتفاق بشأن إمكانية وضع مكافآت وحوافز لتعويض هذا الفارق في عقده".



وأوضح: "أبلغت مسئولي الزمالك بالأمر، ثم أرسلوا له عرضًا رسميًا بعد 24 ساعة، واللاعب وقع على العرض، وأرسل توقيعه وموافقته عبر الإيميل الخاص به، وهي اتفاقية تشمل كل النقاط التي تتواجد في العقد".



وأردف: "راتبه في أوروبا كان يتراوح بين 2 إلى 2.5 مليون دولار في الموسم، ووافق على اللعب لنادي الزمالك بأقل من نصف هذا المبلغ، وافق على راتب 800 ألف دولار مع بعض المكافآت الخاصة ببنود معينة، والعقد كان يمتد لثلاث سنوات".



وأكمل: "هناك أشخاص أرسلوا له رسائل هي عبارة عن أخبار باللغة الفرنسية، خاصة بأزمات نادي الزمالك والقضايا المرفوعة عليه من لاعبين سابقين، وأرسل لي هذه الرسائل".



واستكمل: "بوبيندزا تعرض لبعض الضغوطات، بعد اهتمام عدة أندية بضمه عقب تسريب خبر مفاوضات الزمالك معه، بالإضافة لتأثير وكيله عليه، كل هذه العوامل أثرت على الصفقة".



واختتم: "البطاقة الدولية وصلت لنادي الزمالك، لأننا كنا نمتلك كل الأوراق المطلوبة للحصول عليها، والأبيض نفذ كل الخطوات بصورة صحيحة، ولا يوجد أي تقصير، والزمالك لن يترك حقه في بوبيندزا بعد فشل الصفقة".