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أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان على أزمة نادي الزمالك مع اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا بعد انتقاله إلى فريق رابيد بوخارست الروماني، مؤكدًا أنه كان أول من أشار إلى عدم إتمام الصفقة منذ البداية.

عبدالناصر زيدان: توقعت فشل صفقة بوبيندزا مع الزمالك منذ البداية

وأوضح زيدان، خلال تصريحاته في برنامج «ملعب الشمس» الذي يُذاع عبر قناة الشمس، أنه من اللحظة الأولى كان لديه شكوك حول إتمام صفقة انتقال بوبيندزا إلى الزمالك.

وأضاف: "تعرضت لهجوم كبير من الجميع بسبب انتقادي لهذه الصفقة، لكن الأيام أثبتت صحة توقعاتي، حيث لم يتم التعاقد مع اللاعب، وتحقق ما كنت أتحدث عنه منذ البداية."