نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب عدم انتقال برانثويت إلى مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة ESPN بأن عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، كان له دور حاسم في قرار النادي بالتراجع عن فكرة التعاقد مع المدافع جاراد برانثويت خلال فترة الانتقالات الصيفية.

حسب التقارير، قام برادة بتحديد قيمة اللاعب بين 50 و60 مليون جنيه إسترليني، وأبدى عدم استعداده لرفع العرض إلى أكثر من ذلك. من جهة أخرى، طلب إيفرتون نحو 70 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن برانثويت، وهو ما اعتبره مانشستر يونايتد مبلغًا مبالغًا فيه، نظرًا لافتقار اللاعب للخبرة مقارنة بلاعبين آخرين في نفس الفئة السعرية.

ويبدو أن هذا التوجه يعكس سياسة جديدة يتبعها مانشستر يونايتد تحت قيادة برادة، حيث يسعى النادي لتقييم اللاعبين بدقة أكبر من حيث الأداء والخبرة، مع التركيز على تحقيق أفضل قيمة مقابل المال في سوق الانتقالات.

إلى جانب ذلك، يبدو أن مانشستر يونايتد يفضل الاستثمار في لاعبين أكثر نضجًا وتجربة، خاصة في مراكز الدفاع التي تعتبر حاسمة للفريق. ومع وجود لاعبين دوليين ذوي خبرة متاحة بأسعار مشابهة، أصبح من المنطقي للنادي البحث عن خيارات بديلة.

هذا التوجه يعكس رغبة الإدارة في تحقيق توازن بين الاستثمار المالي والحصول على لاعبين قادرين على تقديم أداء فوري دون الحاجة لفترات تطور طويلة، وهو ما يراه النادي ضروريًا لتحقيق الأهداف التنافسية على المستويين المحلي والأوروبي.