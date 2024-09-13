نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تحرك من المنتخب السعودي تجاه فهد المولد بعد تعرضه لحادث في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب، لحادث سقوط من منزله في دبي، العاصمة الإماراتية، ليلة أمس الخميس، ليدخل أحد المستشفيات إثر ذلك.

فهد المولد يتعرض لحادث سقوط

تقرر إرسال فريق طبي وإداري من المنتخب السعودي، إلى دبي لمتابعة حالة لاعب الشباب فهد المولد.

وجاء في بيان المنتخب السعودي: “بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجه ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة بإرسال فريق طبي وإداري إلى إمارة دبي للوقوف على حالة فهد المولد”.

وتابع البيان: “هذا وقد وصل الفريق المكلف بمتابعة حالة فهد المولد عصر اليوم الجمعة، إلى دبي”.

وذكرت تقارير إعلامية إن فهد المولد قد تعرض لحادث سقوط من الدور الثاني بمنزله.