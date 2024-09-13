ريال مدريد يرغب في التعاقد مع نجم ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مسؤولو فريق ريال مدريد في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يراقب عن كثب وضع ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، مع اقتراب انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي.

وفقًا للصحيفة، سيصبح أرنولد، البالغ من العمر 25 عامًا، لاعبًا حرًا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ومع ذلك، لم يعلن أرنولد بعد عن أي نية لمغادرة ليفربول، مما يترك المجال مفتوحًا أمام عدة احتمالات بشأن مستقبله في النادي.

في الوقت نفسه، يتابع ريال مدريد عن كثب تطورات موقف أرنولد، مستعدًا للاستفادة من أي فرصة قد تتيح له ضم اللاعب الموهوب إلى صفوفه.

تظل مراقبة النادي الإسباني جزءًا من استراتيجيته لتقوية الجبهة اليمنى في الفريق، ويترقب التطورات المحتملة بشأن تجديد عقد أرنولد مع ليفربول أو انتقاله إلى وجهة جديدة، ويأتي ذلك في إطار سعي ريال مدريد لتعزيز صفوفه بلاعبين ذوي جودة عالية استعدادًا لمستقبل الفريق.