نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي فريق توتنهام جاهز لموقعة أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام، عن تفاصيل استعداد الثنائي ميكي فان دي فين ودومينيك سولانكي لمباراة الفريق المرتقبة ضد أرسنال يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

وأوضح بوستيكوجلو: "ميكي فان دي فين جاهز للمشاركة في المباراة أمام أرسنال، في حين أن دومينيك سولانكي في حالة جيدة أيضًا، فقد تدرب معنا بشكل كامل طوال الأسبوع الماضي وهو مستعد للمشاركة."

وأضاف بوستيكوجلو أنه يشعر بالرضا عن استعداد اللاعبين وتفاعلهم الجيد خلال التدريبات، مما يعزز من خياراته الفنية ويزيد من ثقة الفريق قبل المواجهة الكبيرة.

من المتوقع أن يساهم جاهزية فان دي فين وسولانكي في تعزيز قوة توتنهام في هذه المباراة الحاسمة.