نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أولى تصريحات بوبيندزا بعد توقيعه الرسمي مع رابيد بوخارست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، سعادته بخطوة الانتقال إلى رابيد بوخارست الروماني مشيرًا أنه متحمس لبدء مشواره مع الفريق.

وأعلن نادي رابيد بوخارست، تعاقده الرسمي مع بوبيندزا كلاعب حر، لمدة موسمين، حتى صيف 2026.

تصريحات بوبيندزا بعد الانتقال بشكل رسمي إلى رابيد

قال بوبيندزا في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي رابيد بوخارست: “أنا سعيد بوجودي هنا، إنه نادٍ كبير في رومانيا، ولديه مشجعين حماسيين”.

وتابع: “الجميع هنا كانوا يريدون قدومي وسأحاول رد الجميل لهم من خلال تطوري، وأيضًا عن طريق تسجيل الأهداف وتحقيق الألقاب”.

بوبيندزا

وأكمل: "أنا سعيد لأنني سأتمكن من اللعب إلى جانب كلينتون نجي، كما أتيحت لي الفرصة للعمل مرة أخرى مع المدرب ماريوس سوموديكا، الذي يعتبر بمثابة الأب بالنسبة لي. لا أستطيع الانتظار للعب!".

ويأتي تعاقد رابيد بوخارست مع بوبيندزا، بعد أيام قليلة، من إعلان الزمالك وصول البطاقة الدولية للاعب.

وكان نادي الزمالك قد أعلن الأحد، عن وصول البطاقة الدولية للاعب بوبيندزا بعد توقيع اتفاقية تعاقد معه.

ومن المنتظر أن يتوجه الزمالك لشكوى اللاعب بوبيندزا في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد توقيعه مع رابيد بوخارست.