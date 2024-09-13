نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد بتصريحات مثيرة، تثير قلق الجمهور وذلك قبل استكمال مبارايات بطولة الدوري الإسباني.

أفصح كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن استراتيجيته لتدوير اللاعبين في الفترة المقبلة بهدف تجنب الإرهاق، خاصة في ظل الإصابات المتزايدة التي يعاني منها الفريق. وأشار قائلًا: "لا أشعر بالقلق بشأن خوض سبع مباريات؛ نحن معتادون على مثل هذه الضغوط.

تقييم الإرهاق مهم جدًا، ونعطي البرازيليين اهتمامًا خاصًا لأنهم لم يحصلوا على وقت كافٍ للعمل والراحة. علينا أن نتجنب الإصابات ونتأقلم مع هذه التحديات."

فيما يتعلق بأي مشاكل محتملة في غرفة الملابس، أكد: "إذا ظهرت أي مشاكل، سأكتشفها. لكن الأجواء داخل الفريق ممتازة وصحية للغاية.

هناك لاعبين مثل فينيسيوس ورودريغو مستعدون لتحمل المزيد من المسؤوليات، حيث أنهم لم يعودوا صغارًا."