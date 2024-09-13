نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف و2 أسيست.. تريزيجيه يقود الريان لاكتساح الشحانية في دوري نجوم قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الريان أمام نظيره الشحانية وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة بطولة الدوري القطري.

وتفوق الريان برباعية مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة

أحداث المباراة

محمود تريزيجيه افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة ليضع فريقه في المقدمة مبكرا.

روجر غيديس باغت بالهدف الثاني سريعا في الدقيقة 9 وسط سيطرة كبيرة للريان، ومع حلول الدقيقة 15 ضاعف جوليين دي سارت النتيجة لتصبح الثلاثية.

الشحانية استفاقت عن طريق محمد إبراهيم والذي سجل هدف أول في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

لكن روجر غيديس أكد تفوق الريان بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول.

ومع حلول الدقيقة 90 سجل الشحانية هدف حفظ ماء الوجه عن طريق اللاعب محمد أبو شنب.

الريان احتل المركز الخامس برصيد 6 نقاط بينما تجمد رصيد الشحانية عند المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.