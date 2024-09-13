نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة هايدنهايم في الدوري الألماني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس توتشل المدير الفني لبوروسيا دورتموند الالماني عن التشكيل الأساسي الذي سيواجه بها هايدنهايم وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني.
تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة هايدنهايم
وستقام المباراة بعد قليل وستقوم قناة بي ان سبورت 5 بنقل أحداث اللقاء وسيقوم محمد بركات بالتعليق على المباراة.
يحتل بوروسيا دورتمد المركز الرابع برصيد 4 نقاط في جدول الدوري الالماني بينما يحتل هايدنهايم صدارة جدول البوندزليجا برصيد 6 نقاط في الموسم الحالي.
وسيخوض بوروسيا دورتموند المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: كوبل
خط الدفاع:انطون، بنسيبنسبايني، نيميتشا، جوراسي.
خط الوسط: برانديت، جروب، مالين.
خط الهجوم: سولي، ريرسون، اديمي.