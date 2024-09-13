انت الأن تتابع خبر اتحاد اليد يقرر التراجع عن الانسحاب من بطولة إفريقيا للسيدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الامين إلغاء قرار الانسحاب من بطولة أفريقيًا للسيدات المقرر إقامتها في الكونغو.

جاء القرار بعد تدخل وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي ومناقشات مع الدكتور الامين، وتأكيدهم على ضرورة المنافسة وتواجد سيدات مصر في “الكان الأفريقي”، لإثقال خبراتهم والاستفادة منهم مستقبلا.

ومن جانبه أوضح دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري أن عودة منتخبات السيدات من التجميد علي كافة الأعمار السنية كان بقرار من المجلس الحالي بعد توقف لسنوات طويلة، وبالتالي الموضوع لا يحتاج اي مزايدة نظرا لحرص الاتحاد اولاً واخيراً علي مستقبل السيدات والبنات في كرة اليد ، ولكن ولا ننسي ريادتنا القارية ورغبتنا في ان نظل رقم واحد وبالتالي نعمل علي تجهيز منتخبات السيدات علي افضل وجه بعد سنوات طويلة من الغربة والإيقاف.

علي صعيد متصل قوبل قرار إلغاء الانسحاب بسعادة من نجمات منتخب مصر للسيدات واحتفلوا علي السوشيال ميديا وحرصوا علي توجيه الشكر للدكتور حسن مصطفي ووزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي والدكتور الامين علي جهودهم، وتعاهدوا ببذل قصاري جهدهم في بطولة أفريقياً وتحقيق نتائج إيجابية.