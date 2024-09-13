انت الأن تتابع خبر سلوت: "تغيير تشكيل ليفربول يعتمد على طبيعة المنافس" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على أن تغيير التشكيل يعتمد على طبيعة المنافس الذي يواجه.

ونجح ليفربول تحت قيادة سلوت في تحقيق الفوز خلال الثلاثة مباريات التي لعبهم، حيث حقق العلامة الكاملة ب 9 نقطة.

وقال سلوت بشأن تغيير التشكيل: “بالتأكيد، هذا شيء أقرره قبل كل مباراة، لعبت فرقي السابقة كل مباراة تقريبًا بنفس اللاعبين، لكن هذه بطولة مختلفة، لكن الأمر يعتمد أيضًا على ما يظهرونه”.

وتابع: “تدرب أليكسيس ماك أليستر معنا أمس، وبالطبع بدأ المؤتمر الصحفي بسؤال عن هارفي إليوت، الذي سيغيب لفترة أطول، بخلاف ذلك لا يوجد أي شخص آخر مصاب”.

بينما علق على تصريحات حارس المرمى كيليهر، فقال: “إذا قال لاعب إنه لا يريد اللعب مع الفريق الأول ويريد البقاء على مقاعد البدلاء مدى الحياة، فهذا يشعرني بالضيق، إنه أمر طبيعي ولكن من الطبيعي أيضًا أن يكون لدى نادٍ مثل هذا يتنافس على الألقاب أكثر من 11 لاعبًا يمكنهم اللعب”.

وأردف: “لذا فإن الأمر يتعلق بمساعدة الفريق عندما يتعين عليهم ذلك وقد أظهر كيليهر عدة مرات أنه مستعد عندما نحتاج إليه، إنه لأمر جيد أنه يريد اللعب، من الواضح أن أليسون هو رقم 1 ولكن هذا موقف طبيعي وقد تعامل معه بشكل جيد حقًا.