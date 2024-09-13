انت الأن تتابع خبر أخبار الزمالك: جوميز يعقد جلسة خاصة مع خماسي الأبيض استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع الخماسي عمر جابر وأحمد مصطفى “زيزو” وعبدالله السعيد ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري، عقب انتهاء مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني، استعداداً للقاء الشرطة الكيني المقرر له غداً السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض لتعليمات الفنية، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة فنية في المران الختامي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني، استعداداً للقاء الشرطة الكيني المقرر له غداً السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقسم الجهاز الفني لاعبيه للمجموعتين، لتنفيذ بعض الجمل الفنية وتم خلالها التركيز على استغلال الكرات الثابتة بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع الكرات العرضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غداً السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطلب جوميز من اللاعبين خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في ختام مران اليوم، بضرورة تقارب اللاعبين في الخط الخلفي وعدم ترك المساحات.

وأدى اللاعبون بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام بطل كينيا.

