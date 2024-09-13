نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمباراة الغد أمام مضيفه ريال سوسيداد ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا". قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني وغاب عن القائمة الخماسي المصاب دافيد ألابا وداني سيبايوس وكامافينجا وجود بيلينجهام وتشواميني. وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا - لونين - سيرجيو ميستري. الدفاع: كارفخال - ميليتاو - لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجير - فيرلاند ميندي. الوسط: فالفيردي - مودريتش - أردا غولر - شيما. الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز.