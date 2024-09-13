نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تريزيجيه يتوهج بهدف وصناعة في 15 دقيقة مع الريان أمام الشحانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الأول من مباراة فريق الريان أمام نظيره الشحانية وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري القطري.

وتشير النتيجة الآن، إلى تقدم الريان بثلاثية مقابل ليواصل نتائجه الايجابية في البطولة.

وافتتح محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري والمنتخب المصري أولى أهدافه مع فريقه الجديد في الدقيقة الخامسة.

كما صنع الهدف الثالث لفريق الريان أمام الشحانية، والذي جاء بتوقيع جوليين دي سارت بالدقيقة “15”.

تشكيل الريان أمام الشحانية

حارس المرمى: سامي حبيب.

خط الدفاع: حازم أحمد، وجوليان دي سارت، وديفيد جارسيا، وعبد العزيز حاتم.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه، وروجر جيديس، وجابريل بيريرا.

خط الهجوم: أندريه أمارو، وعادل بدر، وتياجو مينجيز.