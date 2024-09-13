عاجل.. مدرب إنتر ميامي يزف خبرًا سارًا عن ليونيل ميسي بعد إصابته الطويلة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، تاتا مارتينو، خبرًا سعيدًا لعشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غاب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابة تعرض لها. وكان ميسي قد ابتعد عن اللعب منذ إصابته القوية في نهائي كوبا أمريكا 2024.

مدرب إنتر ميامي يزف خبرًا سارًا عن ليونيل ميسي

في يوليو الماضي، شارك منتخب الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا ضد منتخب كولومبيا، وتمكن من الفوز باللقب بعد تحقيقه هدفًا نظيفًا. لكن ميسي لم يستطع إكمال المباراة بسبب الإصابة، حيث خرج من الملعب متألمًا وظهر باكيًا على مقاعد البدلاء. ومنذ ذلك الحين، لم يشارك في أي مباراة، سواء مع ناديه إنتر ميامي أو مع منتخب الأرجنتين.

والآن، يبدو أن ميسي قد تعافى تمامًا من إصابته، حيث أكد تاتا مارتينو أن النجم البالغ من العمر 37 عامًا أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الغد ضد فريق فيلادلفيا في الدوري الأمريكي.

وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم، قال تاتا مارتينو: "نعم، الأمر جيد، ميسي عاد إلى التدريبات، ومن المتوقع أن يعود إلى الملعب غدًا." وأضاف: "بعد انتهاء التدريبات، سنقوم بتحديد الخطة المناسبة له، سواء كان سيبدأ المباراة كأساسي أو كبديل."