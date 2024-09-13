نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأفريقي يوافق على طلب بيراميدز بارتداء شارات سوداء في مباراة الجيش الرواندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز، موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على طلب النادي بشأن ارتداء شارات سواء والوقوف دقيقة حداد على روح الراحل الكابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق للنادي، خلال مباراة الجيش الرواندي أمام بيراميدز في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وطلب النادي في خطاب رسمي تكريم مدربه السابق الراحل الكابتن إيهاب جلال، ووافق الكاف على أن يرتدي الفريق الشارات السواء ويقف دقيقة حداد على روح الراحل قبل انطلاق اللقاء.