نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم، باستاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي الاجتماع الفني الخاص بمباراة الجيش الرواندي أمام بيراميدز في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمباراة، حيث سيرتدي بيراميدز اللون الأزرق الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر كاملا.

وسيظهر فريق نادي الجيش الرواندي باللون الأبيض كاملا، فيما سيرتدي حارس المرمى اللون الأحمر كاملا.

وتم الاتفاق على وصول الفريقين لملعب أماهورو الذي يتسع لقرابة 45 ألف متفرج وبيعت تذاكر اللقاء بالكامل، قبل انطلاق المواجهة بساعة ونصف.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.