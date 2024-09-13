نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من البلجيكي محمد أميسي بعد انضمامه إلى مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر البلجيكي محمد أميسي لاعب فريق بلدية المحلة السابق عن سعادته عقب انضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

تصريحات أميسي لاعب موردن سبورت الجديد

قال أميسي خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي: "سعيد للغاية لتواجدي هنا في مودرن سبورت، لعبت بالدوري المصري من قبل مع بلدية المحلة، وأعلم مدى التنافسية بين الأندية وأتمنى أن أحقق لقب الدوري مع مودرن سبورت".

وأضاف: "مودرن سبورت يمتلك عناصر مميزة للغاية، أما عن التنافس على اللعب في مركزي أعتقد أنه أمر إيجابي يصب في مصلحة الفريق".

وأتم كلماته متمنيًا أن يحترف في أوروبا عبر بوابة مودرن سبورت.

صاحب الـ٢٤ عاما والذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر بدأ مسيرته كناشيء مع فريق بيرسوت البلجيكي ويحمل الجنسيتين البوروندية والبلجيكية حيث مثل منتخب بوروندي في ١٨ مباراة دولية.